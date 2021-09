Het is gebeurd! PSG zet voet op Belgische bodem met trio Messi - Neymar - Mbappé, 3 andere grote namen ontbreken

Het is nu echt wel aftellen naar Club Brugge - PSG. De Franse topclub heeft - met Messi, Neymar en Mbappé - voet aan grond gezet op Belgische bodem. Het vliegtuig van PSG is geland in de luchthaven van Oostende. Van daaruit zetten ze bij PSG hun weg verder.

Parijs en Brugge ligt nu ook niet zo ver uit mekaar, zeker niet als je het vliegtuig neemt. Eerst ging het dus richting Oostende, via een vlucht van 250 kilometer. Spelers en stafleden van PSG zouden zo in minder dan twintig minuten de reis van Frankrijk naar België maken.

Spelersbus stond al klaar

De landing in Oostende was iets voor de middag voorzien. Het werd dan toch nog iets later: volgens de luchthaven steeg de vlucht op in Parijs om 11u37, om vervolgens rond 12u07 in Oostende aan te komen. De spelersbus stond al klaar om Messi & co vervolgens naar het hotel in Oostkamp te brengen.

Hoewel het sterrentrio Messi - Neymar - Mbappé wel van de partij is, mist PSG toch enkele grote namen voor de Champions League-ontmoeting met Club Brugge. Marco Verrati kampt met een knieblessure. Sergio Ramos kon nog geen minuut spelen voor zijn nieuwe ploeg en dat zal ook in Brugge niet gebeuren. Di Maria is geschorst, net als Gueye. In de selectie van PSG is er dus ook plaats voor enkele jongeren.