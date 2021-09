Geen Ibracadabra op Anfield en dat zal vooral lyrische Jürgen Klopp spijtig vinden

Zlatan Ibrahimovic heeft zich afgelopen weekend geblesseerd aan de achillespees. Er was nog hoop dat hij fit zou geraken voor de Champions League-confrontatie tegen Liverpool, maar Milan-trainer Stefano Pioli nam alle twijfels weg.

"We hoopten dat hij zou herstellen op onze rustdag, maar dat is niet helemaal gelukt. Vandaag heeft hij met het team geprobeerd te trainen, maar dat ging niet", aldus de trainer.

En dat gaat vooral Jürgen Klopp spijtig vinden. De Liverpool-trainer is een groot bewonderaar van Zlatan. "Ik heb gezien hoe hij zich heeft teruggevochten na zijn blessure. Ik zag video's van zijn revalidatie. Hij vocht, want zoals hij het zelf zei: "Leeuwen rusten nooit lang". Hij is een man van exceptionele momenten, hij is een van de beste spelers die ons spelletje ooit gehad heeft. Maar als hij niet speelt, dan speelt Olivier Giroud. Ook een goede speler."