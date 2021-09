Keisuke Honda weet van geen ophouden en heeft een nieuwe club gevonden

Bij Keisuke Honda is het plezier in het spelletje nog steeds aanwezig. De 35-jarige voormalige Japanse international tekende een contract bij de 10de club in zijn carrière.

Voormalig ster Keisuke Honda vervolgt zijn carrière in Europa. De Litouwse koploper FK Suduva Marijampole maakte dinsdag bekend dat ze de 35-jarige oud-speler van het Japanse nationale elftal hebben gecontracteerd. Hij speelde voor het laatst voor Neftchi Baku in Azerbeidzjan, waar hij twee doelpunten maakte in zeven wedstrijden. Daar liep zijn contract op 30 juni van dit jaar af.

Voor de voormalige ster van AC Milan wordt Suduva de tiende club in zijn carrière. De 35-jarige speelde op vijf continenten en is de eerste speler die een doelpunt heeft gemaakt in Azië, Europa, Noord-Amerika, Australië en Zuid-Amerika. Het enige continent dat in zijn collectie ontbreekt, is Afrika.