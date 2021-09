Clement denkt aan herschikking van zijn elftal en dat zou grote verrassing kunnen opleveren

't Is een beetje een spreidstand voor Philippe Clement. Kiest hij voor het gewoonlijke aanvallende spel van Club Brugge of bouwt hij toch wat meer zekerheid in tegen het aanvallend geweld van PSG? Bij die laatste optie zou Ruud Vormer zelfs op de bank belanden.

Volgens Het Nieuwsblad moet de kapitein van blauw-zwart vrezen voor zijn basisplaats. Toch als Eder Balanta fit bevonden wordt. Clement zou immers wat meer zekerheid willen inbouwen en met twee verdedigende middenvelders voor de verdediging spelen. Als Balanta fit geraakt wordt hij dan gekoppeld aan Rits of de piepjonge Mbamba. Vanaken wordt dan de aanvallende speler op het middenveld. Voor Vormer zou het natuurlijk niet leuk zijn, maar Clement is niet vies van een verrassing in zijn opstellingen in de Champions League. Denk maar aan De Ketelaere twee jaar geleden thuis tegen PSG...





