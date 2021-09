Europa League: Januzaj scoort tegen PSV, Osimhen sleept punt uit de brand voor Napoli tegen Leicester City

Niet alleen om 18u45 werden er wedstrijden afgewerkt in de Europa League, maar ook om 21u werden er nog matchen gespeeld. Zo stond onder meer de topper tussen Leicester City en Napoli op het programma.

Groep A

Eerst naar Groep A, waar Lyon op verplaatsing moest bij Rangers. De Franse topclub maakte een goede indruk en won uiteindelijk ook met 0-2. Toko Ekambi opende de score en in de tweede helft zorgde Tavernier voor een owngoal. De andere wedstrijd in deze groep tussen Bröndby en Sparta Praag eindigde op 0-0.

Groep B

Naar groep B dan waar een ex-speler van Club Brugge voor een overwinning van AS Monaco heeft gezorgd. De Monegasken haalden het met 1-0 van Sturm Graz na een doelpunt van Krepin Diatta. De andere wedstrijd in deze groep ging tussen PSV en Real Sociedad. Adnan Januzaj kon een doelpunt van Götze uitwissen en even later bracht Isak Real Sociedad op voorsprong. In de tweede helft werd het echter nog 2-2 via Gakpo.

Groep C

In groep C stond nog één wedstrijd op het programma, maar het was wel een topper tussen Leicester City en Napoli. De Engelse club had de wedstrijd al snel onder controle via Perez en Barnes, maar Osimhen zorgde met twee doelpunten alsnog voor een 2-2 gelijkspel.

Groep D

In de laatste groep van deze avond verloor Antwerp met 2-1 van Olympiakos, maar ook Eintracht Frankfurt en Fenerbahce stonden tegenover elkaar. Özil opende de score voor de Turkse club, maar Frankfurt kwam nog op gelijke hoogte via Lammers. 1-1 was ook de eindstand.