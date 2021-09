Lucumi over contractverlenging bij Genk: "Mijn manier om de club te bedanken"

Het was een vreemde gedachte, Jhon Lucumi die zijn contract verlengt bij Racing Genk, terwijl hij eigenlijk uitkijkt voor een toptransfer.

Een speler langer vastleggen om een goede transfer te realiseren. Het lijkt de omgekeerde wereld, maar is dat eigenlijk niet. Door het extra jaar ziet Racing Genk één van zijn sterkhouders niet transfervrij vertrekken volgende zomer.

"Wij zijn hier heel trots op", zegt technisch directeur Dimitri de Condé aan HLN. "Dit is een werk van lange adem geweest en wij zijn heel blij dat we uit wederzijds respect een akkoord hebben gevonden."

Lucumi is zelf tevreden met de nieuwe deal. "Racing Genk heeft me de voorbije drie seizoenen alle kansen gegeven om mezelf te ontwikkelen als voetballer. Dit is mijn manier om hen te bedanken."