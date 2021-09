Mbo Mpenza laat van zich horen over lot van Enzo Scifo bij Moeskroen

Na de degradatie uit de Jupiler Pro League loopt het voor Moeskroen in 1B ook voor geen meter.

Nadat de samenwerking met Lille opgeblazen werd in Moeskroen gaat het ontzettend moeilijk voor de club in 1B.

Vier keer op rij werd er verloren, al werd nu wel in de Croky Cup gewonnen. Is er dan geen twijfel meer over de positie van trainer Enzo Scifo?

"Zolang ik hier ben, zal Enzo hier ook zijn", zegt sportief manager Mbo Mpenza in La Dernière Heure.