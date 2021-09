Overzicht eerste wedstrijden Europa League: Celtic verliest na spektakelmatch van Real Betis, West Ham komt op gelijke hoogte van KRC Genk

Om 18u45 werden de eerste wedstrijden afgewerkt in de Europa League. KRC Genk haalde het met 0-1 van Rapid Wien, maar hieronder vindt u een overzicht van de andere wedstrijden die al gespeeld zijn.

Groep E

In Groep E moest Lazio op bezoek bij Galatasaray. Lazio was uiteraard de favoriet voor de overwinning, maar het waren de Turken die konden verrassen. Galatasaray haalde het met 1-0 na een owngoal van Strakosha. In de andere wedstrijd in deze groep deelden Lokomotiv Moskou en Marseille de punten (1-1 gelijkspel).

Groep F

Groep F dan, waar Rode Ster Belgrado het met 2-1 haalde van Braga. De wedstrijd leek lang op een gelijkspel uit te draaien, maar de thuisploeg kwam in het slot alsnog op voorsprong via een strafschop van Katai. De andere wedstrijd tussen Midtjylland en Ludogorets eindigde op een 1-1 gelijkspel.

Groep G

In Groep G werd de match tussen Real Betis en Celtic een spektakel. Celtic kwam 0-2 voor via Ajeti en Juranovic, maar Real Betis ging erop en erover via Miranda, Fekir, Borja Iglesias en Juanmi. Ralston zorgde nog voor de 4-3, maar verder kwam Celtic niet meer. Real Betis komt zo op gelijke hoogte met Bayer Leverkusen, want de Duitse club haalde het met 2-1 van Ferencvaros. Mmaee (ex-Waasland-Beveren en Standard) maakte het doelpunt voor de bezoekers.

Groep H

In de laatste groep moest KRC Genk dus aan de bak tegen Rapid Wien. De Limburgers haalden het dankzij een doelpunt in het absolute slot van Paul Onuachu. De andere wedstrijd tussen Dinamo Zagreb en West Ham United eindigde op een 0-2 overwinning voor de Engelse club. Antonio en Rice maakten de doelpunten.