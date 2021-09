Patrick Goots ziet waar het kan fout lopen bij Antwerp in Athene: "Ik begrijp dat dus niet..."

Vanavond speelt Royal Antwerp FC zijn eerste groepswedstrijd in de Europa League tegen het Griekse Olympiacos.

Volgens Patrick Goots kan The Great Old zeker een punt pakken in Athene. “En heel misschien zelfs wel meer”, vertelt hij bij GVA. “Olympiacos zit in een slechte periode.”

Ze zijn uitgeschakeld in de Champions League, de voorbereiding liep niet goed. “En ik weet niet of Olympiacos echt wakker ligt van Antwerp. Zij zijn Champions League gewoon, deze Europa League is toch minder. Misschien onderschatten ze Antwerp.”

Offensief zal Antwerp zeker geen problemen ondervinden, aan de andere kant wel. “Defensief blijft het toch een vraagteken, nu Engels is uitgevallen en Seck zelfs niet in de selectie zit. Ik begrijp dat dus niet... Vorig seizoen sterkhouder én publiekslieveling, vandaag zelfs niet meer als vervanger beschikbaar. Ik denk dat ze hem nochtans hadden kunnen gebruiken tegen Olympiacos.”