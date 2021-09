📷 In beeld: Antwerp gaat in slotfase onderuit bij Olympiakos

De nederlaag van Antwerp in Griekenland voelt aan als een gemiste kans. Olympiakos had geruime tijd licht veldoverwicht, maar Antwerp gaf niet al te veel kansen weg. In de slotfase knalde Reabciuk de Antwerpse droom aan diggelen.

Vooraf: de Antwerpfans werden ruim twee uur voor de aftrap in het stadion gezet. Ze maakten er een heus voetbalfeest van. Minuut 52: El-Arabi klimt hoger dan Almeida en zet het stadion in lichterlaaie. Minuut 75: De pas ingevallen Benson zwiept de bal voor doel, Samatta kopt de gelijkmaker staalhard in doel. Minuut 87: Reabciuk haalt vernietigend uit: het leer verdwijnt via de binnenkant van de paal in doel. Antwerp ligt tegen het canvas.