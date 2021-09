Amir Murillo op zoek naar goede vorm om transfer kracht bij te zetten

Bij Anderlecht hopen ze dat 7-2-overwinning tegen KV Mechelen een mooie reeks wedstrijden zal inluiden.

Nochtans is het programma van paarswit de komende weken niet van de poes, te beginnen zondag op Sclessin tegen Standard. Wie ook het hoofd boven water kreeg tegen KV Mechelen is Amir Murillo. De 25-jarige rechtsback pakte met wat geluk zijn doelpuntje mee.

De voorbije weken was het nochtans niet echt schitterend bij Murillo. Zo moest hij ook de Gold Cup laten schieten door een coronabesmetting. “Dat was extra pijnlijk voor Amir”, klinkt het in zijn entourage bij De Morgen. “Hij heeft weinig vrije dagen gehad en zijn familie en vrienden nauwelijks gezien.”

Ook de transferkoorts zorgde niet meteen voor een goed gevoel. Er was veel interesse, maar het enige concrete aanbod kreeg een duidelijke neen van Anderlecht. “De club oordeelde dat het niet het juiste moment was voor Amir om te vertrekken. Wij respecteerden dat. Misschien is er na dit seizoen iets mogelijk, maar dan moet Amir sterk presteren. Hij is alleszins nog graag in België.”