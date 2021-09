Imago van 'brave Philippe' weggevaagd en ook lof van Degryse voor Clement: "Hij heeft geen schrik voor zijn positie"

Philippe Clement heeft punten gescoord met de prestatie van Club tegen PSG. Ook Marc Degryse heeft niets dan lof voor de trainer van blauw-zwart. Diens beslissing om met Balanta en Rits op het middenveld te spelen, pakte wonderwel uit.

Marc Degryse laat in de HLN Sportcast optekenen dat Clement bewijst een coach met lef te zijn. "Het toont dat hij een trainer is die durft beslissingen nemen, verantwoordelijkheid te nemen en zich kwetsbaar op te stellen. Hij weet ook: als het 0-4 of 0-5 wordt en Rits speelt een draak van een wedstrijd, dan krijgt ie het op zijn bord. Daar heeft hij geen schrik voor. Hij heeft geen schrik voor zijn positie. Dat vind ik juist een grote kwaliteit."

Zo'n forse beslissing nemen als het op de bank zetten van Vormer voor zo'n grote wedstrijd: Degryse had het niet meteen in Clement gezien. "Vroeger had hij toch het imago van 'brave Philippe Clement', maar dat is bij deze tegengesproken." Degryse kent hem ook goed als persoon. "Hij is iemand die in de omgang begaan is met zijn collega's, met de groepsmentaliteit, met iedereen doen meedenken in de groep."

Dat is overigens niet enkel zo sinds het begin van zijn trainerscarrière. "Ook als speler was dat al zo. Zijn eigen prestatie kwam eigenlijk op de tweede plaats. Daarom is het zo verrassend dat hij toch durft die zware beslissingen te nemen."