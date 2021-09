Trainers bieden zich spontaan aan bij Beerschot, waaronder twee bekende namen

Peter Maes werd woensdag ontslagen bij Beerschot. De zoektocht naar een nieuwe trainer is volop aan de gang.

Marc Noë is op dit moment even hoofdtrainer bij Beerschot, maar dat is geen blijvende situatie. Er moet een nieuwe trainer komen.

De zoektocht naar een nieuwe trainer is volop bezig, maar volgens Het Nieuwsblad vond er nog geen enkel officieel gesprek plaats.

Heel wat kandidaten bieden zich spontaan aan bij de club. Onder hen ook Bernd Storck en Laszlo Bölöni.