Racing Genk mist sterkhouder in Limburgse derby

Racing Genk pakte de overwinning tegen Rapid Wien in het slot van de partij. Deze vreugde werd wat ondergesneeuwd met het uitvallen van Theo Bongonda die ook de Limburgse derby tegen STVV moet missen.

"Het wordt even afwachten met Théo, maar voor zondag is hij zeker geen optie", zei Van den Brom tegenover Het Laatste Nieuws. De wedstrijd op STVV wordt gespeeld op kunstgras en dit is in het voordeel van de technisch begaafde spelers. Zij zullen de voorkeur krijgen om te spelen volgens Van den Brom. "De bal moet je vriend zijn op kunstgras. Technische spelers kunnen daarop goed uit de voeten. Die hebben we ook, dus gaan we daarvoor kiezen."

Racing Genk heeft de dag na de wedstrijd nog in Wenen getraind voor ze het vliegtuig opstapten om zich zo optimaal voor te bereiden om de Limburgse derby.