Dries Wouters komt voorlopig nauwelijks aan spelen toe bij nieuwe club

Dries Wouters verliet afgelopen zomer Racing Genk. Bij Schalke 04, dat degradeerde uit de Bundesliga, wilde de Limburger vaker aan spelen toekomen. Tot dusver lukte hem dat echter nog niet.

Vrijdagavond beet Schalke 04 in eigen huis met 1-2 in het zand tegen Karlsruher. Na zeven speeldagen staat Schalke 04 op de achtste plaats in de Tweede Bundesliga.

Dries Wouters kwam vrijdag niet van de bank. De 24-jarige defensieve middenvelder kwam tot dusver amper één keer in actie bij Schalke, een invalbeurt van 25 minuten. De overige zes wedstrijden bleef de voormalige belofteninternational steevast negentig minuten aan de bank gekluisterd.

Dries Wouters ligt nog tot medio 2024 onder contract in Gelsenkirchen.