Sponsor van AA Gent reageert op mogelijke overname van de club

In De Tijd was zaterdagmorgen te lezen dat AA Gent een overname van de club aan het voorbereiden is.

Volgens de zakenkrant zoeken voorzitter Ivan De Witte en manager Michel Louwagie naar investeerders om hun taken bij de club over te nemen. De Witte bevestigt dat er aan de toekomst gewerkt wordt, maar er zijn volgens hem nog geen concrete overnameplannen. Hoofdsponsor vdk bank reageerde op zijn Facebookpagina op de geruchten met een statement. "Om heel duidelijk te zijn: voor vdk bank, als hoofdsponsor van AA Gent, is het vanzelfsprekend dat de club nooit verkocht wordt. Niet nu, en ook niet later", staat er te lezen. "De club is geen koopwaar, het is erfgoed ten goede van de supporters en de Gentenaars. Zowel Stad Gent als vdk bank hebben de club steeds gesteund vanuit dat perspectief. Wij zullen dus nooit een verkoop goedkeuren. Het coöperatief statuut met sociaal oogmerk is trouwens om die reden aangenomen en laat zo’n verkoop niet toe. Aan dat statuut houden we vast. Voetbal is meer dan geld."