Vanheusden met Genoa in eigen huis onderuit tegen Fiorentina

Zinho Vanheusden speelde negentig minuten mee met Genoa, maar verloor wel met 1-2 tegen Fiorentina.

In de Serie A nam Fiorentina de match bij Genoa meteen in handen. Dat leverde echter geen doelpunten op in de eerste helft.

Op het uur zorgde Saponara voor de voorsprong. Bonaventura diepte net voor het einde van de reguliere tijd uit naar 0-2.

Met een penalty kon Criscito de thuisploeg in de achtste minuut van de blessuretijd nog laten aansluiten.

Fiorentina haalt 9 op 12, Genoa heeft slechts drie puntjes achter zijn naam.