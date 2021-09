Feyenoord wint topper op het veld van PSV: invaller Cyriel Dessers laat zich gelden met een doelpunt en een assist

Voor PSV was het een bijzonder lastige week. Het won eerder van AZ (0-3) en in de Europa League deelde het de punten met Real Sociedad (2-2). Nu sloot het hun drieluik af met de topper in eigen huis tegen Feyenoord. Al werd er wel stevig verloren, en Cyriel Dessers eiste een belangrijke rol op.

Bij de thuisploeg begon Yorbe Vertessen op de bank. Ook bij Feyenoord nam met Cyriel Dessers een landgenoot plaats op de bank. Vlak voor rust kwamen de Rotterdammers na een heerlijk doelpunt op voorsprong . Op de rechterflank zette Pedersen zich goed door, ook zijn voorzet kwam perfect aan. Jens Toornstra duwde het leer met gevoel tegen de touwen. De beste manier om de rust in te duiken! 👇💥 @jenstoornstra pic.twitter.com/DI6jAEkKex — Play Sports (@playsports) September 19, 2021 Roger Schmidt gooide in de tweede helft alle registers open met maar liefst drie wissels. Onder meer Yorbe Vertessen moest het spel bij PSV openbreken. Twintig minuten voor tijd zette invaller Bryan Linssen de dubbele voorsprong op het bord. Hiermee verzekerde hij de volle buit voor zijn ploeg. Cyriel Dessers mocht pas vijf minuten voor tijd invallen maar bediende meteen Jens Toornstra voor de 3-0. Uiteindelijk zette hij zelf de 4-0 eindstand op het bord. De eerste goal van @CyrielDessers in loondienst van @Feyenoord! 💪🍺 pic.twitter.com/JtnS5eOINv — Play Sports (@playsports) September 19, 2021 Dankzij deze driepunter wipt Feyenoord in de stand naar de vijfde plaats. PSV daarentegen ziet rivaal Ajax nu een puntje uitlopen.