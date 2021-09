🎥 Kan je dit nog snappen? Deze overtreding levert slechts geel op

In The Championship speelde Swansea op bezoek bij Luton. Het werd 3-3, maar na de match werd er niet over de goals gesproken.

In Engeland gaat het er soms al eens wat harder aan toe dan op Belgische velden. Henri Lansbury van Swansea maakte een verschrikkelijke fout. Ryan Manning wou een vrije trap geven en wordt van achteren stevig aangepakt door Lansbury. Hij werd bestraft met een gele kaart. Oordeel vooral zelf als je de beelden ziet... 😵 | In Engeland is dit slechts geel. 😅🟨 #LUTvSWA pic.twitter.com/9TRVM0ljWU — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 18, 2021