Bekritiseerde KVM-spelers krijgen steun, in het bijzonder van hun coach: "Er is aan stemmingmakerij gedaan"

Na die 7-2 tegen Anderlecht was de kritiek vernietigend en terecht. Vooral Vanlerberghe en Bateau kwamen in het oog van de storm te staan en een analist opperde ook om van doelman te wisselen. Thuis tegen OHL hield KVM de nul en werd net die spelers een hart onder de riem gestoken.

Hoeveel waarde moet er gehecht worden aan die clean sheet tegen OHL? "Da's absoluut belangrijk", beseft Joachim Van Damme. "In de tweede helft zat alles heel goe op slot en acteerden we secuurder. Shelly (Bateau, red.) en Jordi Vanlerberghe verdedigden heel secuur en maakten geen foutjes. We hadden ook een goede doelman onder de lat staan. Dat mag ook eens in de verf worden gezet."

Die mening is ook coach Wouter Vrancken toegedaan. "De verdediging kreeg kritiek, maar ons centrale duo stond er nu wel. Er werd sec verdedigd. Aan de mensen die opperden dat we van keeper moesten wisselen: ik denk dat het ook duidelijk was dat het niet aan de doelman lag."

Ex-keeper en analist Wim De Coninck stelde ondanks goede prestaties van Gaëtan Coucke een keeperswissel voor en dat zat Vrancken dwars. "Er is aan stemmingmakerij gedaan. Veel mensen hebben zomaar wat geroepen in plaats van de dingen te zien zoals ze zijn. Ik ben blij voor de jongens die geviseerd werden dat net zij een goede wedstrijd gespeeld hebben."