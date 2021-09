De meest uitgebalanceerde kern van het land? Deze spelers hield Van den Brom achter de hand op Stayen

Racing Genk heeft zich de voorbije maanden danig versterkt. Bovendien bleven met Lucumi en Onuachu twee sterkhouders, die op een transfer aasden, aan boord. Gevolg is dat de bekerwinnaar over een erg brede en kwalitatieve kern beschikt. Dat werd in de Limburgse derby duidelijk.

John van den Brom koos in vergelijking met de wedstrijd van donderdag in Wenen voor zeven nieuwe namen in de basis. Enkel Maarten Vandevoordt, Carlos Cuesta, Gerardo Arteaga en Junya Ito bleven staan. Théo Bongonda moest geblesseerd afhaken. Simen Jukleröd past voorlopig niet in de plannen en viel andermaal naast de selectie, wat ook voor aanwinst Mujaid Sadick het geval was. Zij treden maandagavond aan met de beloften.

Ook niet van de partij in STVV: Carel Eiting en Kristian Thorstvedt, twee basispionnen de voorbije weken. "Zij hadden rust nodig en kregen die ook. Bovendien is dit synthetisch veld -als je dit zo al mag noemen- niet goed voor hen", vertelde Van den Brom na afloop.

Op het uur bracht Van den Brom aanvoerder Bryan Heynen, de Gouden Stier van vorig seizoen en Paintsil in de ploeg. Na de 2-1 had Van den Brom de luxe twee Colombiaanse internationals (Munoz en Lucumi) in het veld te brengen om het slotoffensief van STVV zonder kleerscheuren door te komen. Een naar Belgische normen ongekende weelde.