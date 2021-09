'James Rodriguez heeft persoonlijk akkoord met nieuwe club en gaat Everton meteen verlaten'

James Rodriguez lijkt Everton FC langs een achterpoortje te verlaten. De Colombiaan komt niet meer in de plannen van Rafael Benitez voor en is op weg naar Qatar.

James Rodriguez speelde dit seizoen nog geen minuut voor Everton FC. The Toffees werken dan ook graag mee aan een transfer om zo het monsterloon - James verdient wekelijks 230.000 euro - kwijt te spelen.

The Times weet dat Al-Rayyan SC al een persoonlijk akkoord heeft met de Colombiaan. In Qatar is de transfermarkt momenteel nog geopend. De transfer zal eerstdaags worden afgerond en gecommuniceerd.