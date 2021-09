Genk geeft meer uitleg over contractverlenging Onuachu: "Droomtransfer zullen we niet tegenhouden, aan de juiste voorwaarden..."

Genk is erin geslaagd om het contract van Paul Onuachu open te breken. Tijdens de zomer leek er weinig twijfel te bestaan dat hij zou vertrekken, maar nu konden ze hem dus langer aan zich binden. CEO Erik Gerits legt uit...

Met de contractverlenging kwam er ook een loonsverhoging. "Wij wilden Paul waarderen voor wat hij voor KRC Genk betekent”, zegt Erik Gerits in HBvL. “Als zo'n belangrijk contract openbreekt, hoort daar een nieuw salaris bij. Anderzijds wordt ook de onderlinge band verder aangehaald, staan we sterker in onze schoenen omdat de speler na dit seizoen niet zijn laatste contractjaar ingaat."

"Wij communiceren heel open met mekaar, Paul weet ook dat wij hem nooit zullen tegenhouden als hij zijn droomtransfer kan realiseren. Maar dan wel aan de voor hem en voor ons juiste voorwaarden. Tot het zo ver komt, zal Paul zich hier optimaal in zijn vel voelen. Dat merk je nu al. Onuachu is een fenomeen, zoals onze technisch directeur en coach al aangaven. In België en in Europa, niet alleen qua cijfers maar ook in het samenspel."