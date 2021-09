🎥 Deinze-voorzitter woest na discutabele beslissingen: "Als ze willen dat een ploeg die in handen is van een buitenlandse investeerder promoveert, zeg dat dan"

Dat Deinze-voorzitter Denijs Van De Weghe zelden een blad voor de mond neemt, is bekend. De sterke man van Deinze was na het gelijkspel tegen Westerlo in alle staten na enkele discutabele fases in het nadeel van Deinze.

Een doelpunt van Deinze werd afgekeurd voor vermeend buitenspel. Deinze kreeg later in de wedstrijd geen strafschop na een overtreding op Challouk, terwijl aan de overkant bij een gelijkaardige fase de bal wel op de stip werd gelegd door ref Ken Vermeiren.

Denijs Van De Weghe was na afloop verbolgen. Hij betaalde zijn spelers alsnog een winstpremie uit en diende klacht in. "Mijn CEO Marc Vanmaele heeft na de wedstrijd overleg gehad met de scheidsrechter. Maar wij dienen sowieso klacht in bij de scheidsrechterscommissie, gestaafd met beelden", aldus Van De Weghe in HLN.

"Eigenlijk hebben we zondag tegen twaalf man gespeeld, ik heb me er gedurende heel de match vragen bij gesteld. Als ze willen dat een ploeg die in handen is van een buitenlandse investeerder naar 1A promoveert, dat ze het me dan zeggen. Dan verkoop ik mijn club ook aan een buitenlandse investeerder", besluit de voorzitter van Deinze cynisch.

