Boezemvriend De Witte schetst mentaliteit Van Damme: "Hij gooide zijn gsm in duizend stukken kapot tegen de muur"

KV Mechelen met of zonder Joachim Van Damme, dat scheelt een slok op een borrel. De ervaren middenvelder is een leider, trekt jongens mee en zijn kwaliteiten op het veld werden gemist tijdens de zeven maanden dat hij aan de kant stond. Boezemvriend Seth De Witte weet hoe belangrijk hij is.

De Witte en Van Damme waren bij KV Mechelen onafscheidelijk. Niemand die hem beter kent op en naast het veld. "Ik wist dat hij er veel goesting in had. Dat is normaal, na zeven maanden revalideren”, vertelt De Witte in GvA. “Hij stond er meteen. Borst vooruit en vol zelfvertrouwen voorop in de strijd."

"Als ploegmaat werkt dat aanstekelijk: je móét wel volgen. Joachim is een natuurlijke leider. Hij kan natuurlijk ook goed voetballen, maar het zijn vooral zijn leiderschapskwaliteiten die hem zo belangrijk maken voor KV. Zeker als het wat minder loopt, maakt hij daarmee het verschil.”

En als het niet naar zijn zin loopt, kan het wel eens stuiven. "Ik ­herinner me bijvoorbeeld een incident na een wedstrijdje op training in de kleed­kamer. We hadden verloren, waren beiden slechtgezind en we zijn daar uiteindelijk zo hard op elkaar beginnen roepen en schreeuwen dat er jongens in de kleedkamer zaten met de daver op het lijf. ­Joachim heeft zijn gsm toen in volle colère tegen de muur gegooid. In duizend stukken. Maar de volgende dag was alles vergeven en vergeten. We zagen elkaar, gaven een dikke knuffel en 't was in ­orde.”