Union moet vanavond al aan de bak in Croky Cup: "Speelminuten geven aan spelers die het verdienen"

Felice Mazzu en Union lijken de stap naar 1A probleemloos verteerd te hebben. Ondanks een zwaar programma staat de promovendus op een knappe tweede plaats. Vanavond moet Union ook al aan de bak in het bekertoernooi. FC Lebbeke (Derde Afdeling VV) komt op bezoek in het Dudenpark.

Voor de gelegenheid zal Mazzu speelkansen geven aan jongens die de voorbije weken minder aan bod kwamen. "We doen dit niet omdat het tegen een ploeg uit een lagere reeks is, maar wel omdat dit een uitgelezen kans is om jongens die het al weken verdienen speelkansen te geven", aldus Mazzu in HLN.

"Je moet altijd respect hebben voor dit soort tegenstanders, want voor hen is het de wedstrijd van het jaar. Zij zullen er alles aan doen om te winnen. Dat is ook ons doel... Wij willen alle vriendschappelijke wedstrijden, zoveel mogelijk competitiewedstrijden en ook bekerwedstrijden winnen", besluit Mazzu.

De winnaar van het duel Union-Lebbeke gaat vrijdag mee de trommel in. Dan wordt geloot voor de 1/16de finales van de Croky Cup, traditiegetrouw de ronde waarin alle eersteklassers in actie komen.