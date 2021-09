Yohan Boli krijgt ronkende naam als ploegmaat bij Al-Rayyan

Het Qatarese Al-Rayyan staat op het punt om een grote naam binnen te halen. De Colombiaan James Rodriguez wordt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwste aanwinst van de ploeg van coach Laurent Blanc.

De 30-jarige James Rodriguez zit op een zijspoor Everton en gaf al vaker aan te willen vertrekken uit Liverpool. De 80-voudige Colombiaanse internationaal trekt naar alle waarschijnlijkheid naar Al-Rayyan, achtvoudig Qatarees kampioen.

Bij Al-Rayyan wordt Rodriguez ploeggenoot van Yohan Boli, die in ons land furore maakte bij STVV. De Qatarese topclub had in januari 2020 drie miljoen euro veil om Boli weg te plukken op Stayen.

Al-Rayyan begon met twee gelijke spelen aan de Qatar Stars League. Al-Duhail, de club van Toby Alderweireld, is een van de vier ploegen met het maximum van de punten.