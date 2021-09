Cristiano Ronaldo heeft een gezonde rivaliteit met Lionel Messi

De discussie wie de 'GOAT' is daar is al eindeloos over gediscussieerd. In een interview stelt Ronaldo dat er een gezonde rivaliteit heerst tussen hen.

Tegenover The Irish Mirror stelt Ronaldo dat er een bepaalde vorm van wederzijds respect tussen hun heerst. "Ik heb echt bewondering voor de carrière die hij heeft gehad. En van zijn kant heeft hij al gesproken over de teleurstelling toen ik Spanje verliet, omdat het een rivaliteit was die hij op prijs stelde. Het is een goede rivaliteit, maar het is niet uniek - Michael Jordan had rivaliteit in basketbal, er was Ayrton Senna en Alain Prost in de Formule 1. Telkens was dat het gezonde rivaliteit."



Bij een Ballon d'Or-gala werd enkele jaren geleden de mogelijkheid geopperd dat de aanvaller een keer met elkaar zouden gaan eten. Dat kwam er echter (nog) niet van. "Ik heb een uitstekende professionele relatie met Messi omdat we al 15 jaar dezelfde momenten delen. We hebben nog nooit samen gegeten, maar ik zie niet in waarom we dat in de toekomst niet zouden kunnen. Ik zie daar geen probleem in."