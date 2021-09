Blessin - ex-jeugdcoach RB Leipzig - geeft Club Brugge goeie kans: "Dan kunnen ze momenteel niet zoveel kwaliteit bieden"

Alexander Blessin kent RB Leipzig, dinsdag de tegenstander van Club Brugge in de Champions League, heel goed. Hij was er acht jaar jeugdcoach en volgt de club nog op de voet. Hij ziet ook de grote druk die er momenteel bij de Duitsers heerst.

Het draait voor geen meter en trainer Jesse Marsch staat onder grote druk. “Normaal speelt hij in 4-2-3-1 en soms ook in 4-2-2-2, maar je weet nooit wat een coach doet die onder zo’n grote druk staat. Een keuze die Clement sowieso moet maken, is: gaan we hoog pressen of iets lager? Zet je hoog druk, dan gaan ze de lange bal gebruiken. Laat je ze opbouwen, dan kunnen ze momenteel niet zoveel kwaliteit bieden", klinkt het in de Krant van West-Vlaanderen.

"Dan moet je toeslaan in een zwak moment en snel in de rug van Orban spelen. Troeven daarbij zijn Vanaken, met zijn dieptepassing, en De Ketelaere, die heel goed diep loopt en samen met Lang ook wel altijd goeie creatieve momenten kent. Als Club speelt zoals tegen PSG krijgt Leipzig het moeilijk en maakt het zelfs een grote kans om te winnen. Dat betekent: negentig minuten voetballen met vertrouwen, lef, intensiteit én controle over de restverdediging. Want, hoe dan ook: tegen Leipzig moet je altijd geconcentreerd zijn.”