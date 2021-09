Solskjaer vindt dat het Jürgen Klopp zijn schuld is dat Manchester United geen strafschoppen meer krijgt

Ole Gunnar Solskjaer is wat gefrustreerd de laatste weken omdat zijn ploeg geen strafschoppen meer krijgt die volgens hem overduidelijk waren. De Noorse trainer van Manchester United ziet een duidelijk verband met de uitspraken van Jürgen Klopp.

In januari vond Klopp het immers vreemd dat United zoveel strafschoppen kreeg. "Manchester United heeft in twee jaar meer strafschoppen gekregen dan ik in vijfenhalf jaar", klonk het. Dat klopte trouwens ook.

Tegen West Ham zag Solskjaer zijn ploeg nu twee keer een penalty door de neus geboord. "We hadden drie penalty's moeten krijgen in de laatste twee wedstrijden", reageerde de Noor vrijdag op zijn persconferentie. "Een bepaalde manager maakte zich vorig jaar zorgen omdat wij zoveel penalty's krijgen. Sinds dat moment lijkt het of die beslissingen ineens een stuk moeilijk te nemen zijn. Ik zie een groot, heel groot verschil sinds dat moment. Maar goed, we moeten dat aan de scheidsrechters overlaten. Hopelijk maken ze heel snel weer de juiste beslissingen."