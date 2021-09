Ex-doelman Anderlecht is dé grote uitblinker in verrassende zege tegen PSV

Willem II staat na de verrassende winst tegen PSV van zaterdagavond op de tweede plaats en daar mogen ze één man dankbaar voor zijn: Timon Wellenreuther. De van Anderlecht gehuurde doelman was dé uitblinker tegen de Eindhovenaren.

Willem II won met 2-1 en het was Joël Drommel, doelman van PSV, die de schlemiel van de avond werd na een blunder bij de winnende treffer van Nunnely. Aan de andere kant werd zijn concullega toegezongen door het hele stadion, want de Duitser hield PSV met een paar schitterende reddingen van meer goals.

"Het was een goede wedstrijd, maar van het hele team. Ik ben vooral gelukkig dat ik het team kon helpen", zei Wellenreuther bij ESPN. "De druk van PSV was enorm, maar we toonden onze teamspirit en die is geweldig. We deden het uiteindelijk perfect."

Wellenreuther is blij dat hij speeltijd krijgt, want bij Anderlecht kon hij de concurrentiestrijd met Van Crombrugge nooit winnen. Meer nog, Kompany zette vorig seizoen in de play-offs Bart Verbruggen in doel. "Ik ben heel gelukkig dat ik hier terug ben. Het is mooi als de supporters mijn naam gaan scanderen. Ik ben heel trots dat ik een speler ben van deze club."