Clement wil stunten: "Als je dat een keer of drie kan doen, dan ga je naar een ander niveau"

Club Brugge meet zich vanavond met RB Leipzig. De Duitsers zijn geen makkelijke noot om te kraken, ondanks de tegenvallende resultaten van het seizoensbegin. Dat bewezen ze afgelopen weekend. Philippe Clement wil zijn spelers boven zichzelf zien uitstijgen.

"Ik heb met Club al verschillende Europese stunts meegemaakt. Tegen PSG was zo'n stunt. Als je zoiets een keer of drie kan doen, dan ga je naar een ander niveau, als ploeg en als club", aldus Clement op zijn persconferentie. "We willen onze voet naast een sterke ploeg als Leipzig zetten. Hier een punt halen zou al een stunt zijn, winnen zou natuurlijk een nog grotere stunt zijn. Maar we mogen nu nog niet focussen op het resultaat."

Clement wil iedereen op en top geconcentreerd zien. "Iedereen moet eerst en vooral zijn niveau halen en sommige jongens moeten nog boven hun niveau uitstijgen Het klopt dat Leipzig wel een heel andere ploeg is dan PSG", zegt Clement. "Ze hebben geen grote sterren, of althans nog niet."

De Brugse trainer wil zijn jonge gasten vooral motiveren. "We hebben nog altijd een jonge ploeg. Dit is voor veel jongens de ideale leerschool. In de Champions League kan je snel stappen zetten. Tegen PSG hebben we dat al gedaan. Eigenlijk hadden we die match dan ook moeten winnen. Maar zo doe je ervaring op."