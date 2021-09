Stanley Nsoki: "Plan van de coach gerespecteerd"

Club Brugge zit aan 4 op 6 in de Champions League. Wie dat vooraf had durven zeggen ... Stanley Nsoki was een gelukkig man achteraf.

Het gelijkspel tegen PSG was al mooi, de zege op bezoek bij Leipzig opent meer dan perspectieven richting (minstens) de derde plaats in de poule.

"We hebben de plannetjes van de coach gerespecteerd", aldus Stanley Nsoki na de wedstrijd. "We waren voorbereid zoals het hoorde. We hebben goed gereageerd na het tegendoelpunt, dat is de sterkte van dit team."

© photonews

"We zitten in deze competitie omdat we het verdienen. We geloofden in onze kansen in deze poule", aldus nog Nsoki.

"We willen er dus ook het maximale uithalen en zoveel mogelijk punten proberen pakken. Maar na deze overwinning moet de focus nu terug richting competitie."