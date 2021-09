Hein Vanhaezebrouck wil kolkende Ghelamco Arena en deed al oproep naar de kinderen: "Trek je opa of papa aan de arm"

AA Gent heeft in de Conference League zijn eerste drie punten al gepakt in Talinn, nu moet dat een vervolg krijgen in eigen huis. Met steun van de fans?

Afgelopen weekend zag Vanhaezebrouck dat de fans er de Buffalo's doorsleurden na zijn drievoudige wissel: "Blijkbaar vonden ze dat een goede beslissing. Ze hebben gefloten eerder in de match, maar toen zijn ze er volledig achter gaan staan." De coach van de Buffalo's had de voorbije weken al een paar keer gehint naar een kolkende Ghelamco Arena en dat ook de supporters nog niet altijd helemaal mee waren in het verhaal. Toen gaf hij al een voorzetje richting de Conference League. Oproep aan de kinderen "Het heeft hier echt gekolkt, daar moeten we echt terug naartoe. Europese abonnementen van 30 euro voor drie matchen? Kinderen betalen zelfs maar 10 euro, met allemaal matchen om 18.45 uur... "Nu moet je papa of opa aan de arm trekken en zeggen dat je wil komen kijken. Volle stadions willen we, al is het met de helft kinderen. Zij zijn de supporters van de toekomst. Nu is het het moment."





