Voor Vertonghen ligt zijn toekomst zo goed als vast: "Normaal gezien stopt het hier voor mij"

Jan Vertonghen kan weer een hoofdstuk toevoegen aan zijn reeds prachtige carrièreboek. Woensdag ging Benfica met de winst lopen tegen Barcelona (3-0) en Vertonghen speelde een sterke match. Achteraf gaf hij inkijk op zijn toekomstplannen.

Vertonghen heeft het naar zijn zin in de Portugese hoofdstad. “Het bevalt me, ja. Ik heb het geluk gehad dat ik voor heel mooie, grote clubs heb mogen spelen. Dit is er ook weer één. Ik wilde naar een club die heel ambitieus was en meedoet in de Champions League. Dat komt allemaal uit hier", klinkt het bij het Nederlandse RTL.

Er werd in Nederland immers nog gehoopt dat hij zou terugkeren naar Ajax. “Ik denk dat de kans groot is dat ik hier mijn carrière afsluit. Ik ben 34 en heb nog een kleine twee jaar contract. Ik heb niet de ambitie om weer te veranderen van club en een ander leven op te bouwen. Normaal gezien stopt het hier voor mij.”