KV Mechelen moet het zonder belangrijkste pion doen tegen Standard

Morgen speelt KV Mechelen al tegen Standard. Malinwa zal het daarin moeten doen zonder Joachim Van Damme. Toch wel een bijzonder belangrijke pion, zoals de laatste weken weer bleek.

De middenvelder is ziek en kon hij deze week amper meetrainen. Een zware aderlating voor Malinwa, want Van Damme zorgde voor meer defensieve stabiliteit. Met hem in de ploeg pakten ze twee zeges en geen enkele tegentreffer.

KV Mechelen is intussen opgerukt naar de negende plaats en kan mits winst tegen de Rouches - die op gelijke hoogte staan - nog meer opschuiven.