John van den Brom minimaliseert duel tegen Zagreb een beetje om druk af te houden: "Match is niet cruciaal"

Vanavond geeft Racing Genk in de Europa League Dinamo Zagreb partij. Een belangrijke partij richting Europees overwinteren.

Racing Genk staat vanavond oog in oog met Dinamo Zagreb. “We moeten doorgaan op het elan van in Wenen”, klinkt het bij de Genkse oefenmeester.

Ook na de winter Europees voetbal spelen is de bedoeling. Toch is deze match volgens Van den Brom niet cruciaal. “Ho maar, die druk wil ik niet op deze wedstrijd leggen. Maar belangrijk is hij wel. Meer nog voor hen dan voor ons. Voor hen is het bijna van moeten. Als zij in Europa nog iets willen betekenen, moeten ze tegen ons een resultaat neerzetten.”

Van den Brom is op zijn hoede voor Dinamo Zagreb. “Elk jaar doet Dinamo de beste spelers van de hand. Maar de club slaagt er telkens weer in de leemtes op te vullen met jeugdig talent en speelt bijna elk jaar kampioen. Het is zijn nationale competitie eigenlijk ontgroeid en heeft Europese wedstrijden nodig om te zien waar het staat.”