Van den Brom zag een scherper en beter Dinamo Zagreb: "Dit is wel een tikkie"

John van den Brom zei vooraf dat de match tegen Dinamo Zagreb niet cruciaal, maar wel belangrijk was. Maar wat hij te zien kreeg van zijn ploeg had hij ook niet verwacht.

"Nee, ik had dit niet verwacht en natuurlijk is het resultaat altijd bepalend in de manier waarop je hier nu staat. Ook naar die jongens toe moet je het objectief blijven bekijken over hoe we deze wedstrijd hebben verloren", begon de Nederlander.

Zagreb leerde Genk dat het ook in de omschakeling kan. "Ik vond Dinamo scherper. Ze hebben het op een professionele manier gedaan en daar kunnen wij veel van leren. Ik vind het verschrikkelijk dat we daar nu nog van moeten leren. We helpen hen ook door te veel ruimte te geven bij de eerste goal in de omschakeling. En twee strafschopsituaties en een rode kaart, dan wordt het moeilijk hé. We hadden de kansen om gelijk te maken in de eerste helft, maar we waren niet scherp genoeg."

Van den Brom zag zijn spelers individueel ook de fouten opstapelen. "De laatste goal gaat een fout van Maarten vooraf en dan natuurlijk ook rood voor Daniel. Daarvoor hadden we nog het gevoel: het kan. Maar daarna was het over. We hebben hier verdiend verloren. Ze waren in een aantal aspecten van het voetbal verder dan wij. Wij kunnen beter dan dat we vanavond hebben laten zien. We hebben het onszelf wel niet gemakkelijk gemaakt. Dit is wel een tikkie."