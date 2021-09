KV Mechelen legt beslissing uit om niet met kapitaalkrachtigere buitenlandse investeerders in zee te gaan

Zoals gisteren bekend werd gaat KV Mechelen via nieuwe investeerders een kapitaalsverhoging van vijf miljoen euro doorvoeren. Toch opmerkelijk: de Britse investeerders wilden meer op tafel leggen.

Algemeen directeur Frank Lagast verklaart de beslissing: "Onze visie gaan we niet veranderen. Een kapitaalkrachtige buitenlandse investeerder... Die piste kon gewoon niet bewandeld worden. KV gaat zo tegen de stroom in", zegt hij in HLN.

"En ja, daardoor hebben we wellicht minder budget. Maar dit is een bewuste keuze. In plaats van te mikken op grote buitenlandse investeerders, versterken wij de lokale verankering. Want dat is het DNA van KV Mechelen."