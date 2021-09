Marc Degryse keert terug in de tijd: "Toen gingen wij niet om 24 uur naar onze kamer"

Club Brugge won dinsdagavond met 1-2 van RB Leipzig, maar een feestje zat er voor de spelers en staff helaas niet in.

Niet door beperkingen omwille van het coronavirus, maar wel omdat blauwzwart nog na de wedstrijd meteen terug naar huis vloog.

Marc Degryse vertelt dat het vroeger er anders aan toe ging. “Europese verplaatsingen waren toen echt een feest. Wij bleven meestal nog in het buitenland en dan gingen we niet om 24 uur naar onze kamer, nee”, zegt hij in de HLN Sportcast.