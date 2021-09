Einde verhaal voor Koeman... Deze vier - met Martinez - worden naar voor geschoven als topkandidaten voor Barcelona-trainer

Na het debacle tegen Benfica is de positie van Ronald Koeman onhoudbaar geworden bij Barcelona. De Spaanse pers is er dan ook zeker van dat hij vandaag of morgen buiten ligt. En ze kennen ook al het lijstje met opvolgers.

Volgens de Spaanse media zijn er vier kandidaten voor de binnenkort openstaande vacature: Roberto Martínez, Andrea Pirlo, Xavi en Marcelo Gallardo. Pirlo en Gallardo zouden er nog iets bovenuit steken omdat zze onmiddellijk beschikbaar zijn. Pirlo heeft geen club meer gehad sinds zijn vertrek bij Juventus en Gallardo werd ontslagen bij River Plate. Xavi (Al-Sadd) en Martínez (België) ligge nog onder contract. Voor hen zal een afkoopsom moeten worden betaald.