Standard in de zak gezet door toenmalig directeur Pierre François en Mogi Bayat? Transfer Cyriac lijkt bijzonder onfris

De RTBF-reportage 'Milieu du terrain' bracht ook onfrisse details over de transfer van Gohi Bi Cyriac van Standard naar Anderlecht naar buiten. Zo zou de aanvaller - onder invloed van Mogi Bayat - een nieuw contract getekend hebben bij de Rouches, terwijl hij al een voorakkoord had met paars-wit.

Cyriac verhuisde in 2012 van Standard naar Anderlecht, maar zou in 2011 een nieuw contract getekend hebben bij Standard tot 2013. Het speciale aan de constructie was dat hij nog een contract tot 2013 had, maar dat er in het nieuwe contract een afkoopsom van 2 miljoen euro werd opgenomen als die betaald zou worden tussen 1 en 15 juli.

Toenmalig Standard-directeur Pierre François zou op de hoogte geweest zijn van de speciale constructie, opgezet door Bayat. "Het was beter dan niets", reageerde hij na eerst gezegd te hebben dat hij het zich niet meer herinnerde. Cyriac blesseerde zich, maar werd toch nog naar Anderlecht getransfereerd.