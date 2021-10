OFFICIEEL: Voormalige speler van Manchester City, Liverpool en Chelsea vindt eindelijk nieuwe club

Exact een maand geleden vierde Daniel Sturridge zijn 32ste verjaardag. De voormalige topspits van onder andere Liverpool, Manchester City en Chelsea zat al sinds maart 2020 zonder club. In onderling overleg maakte Trabzonspor een einde aan de samenwerking met de 26-voudige Engelse international. Sinds toen was hij op zoek naar een kans om zijn carrière elders te herlanceren.

Vandaag werd Sturridge na een clubloze periode van een half jaar voorgesteld bij het Australische Perth Glory. Hij tekent er voor één jaar. "Toen de kans zich voordeed, voelde het als het juiste om te doen", verklaarde de Engelse spits. De trainer van Perth Glory, Richard Garcia, is ook zeer tevreden met de transfer van Sturridge. "Daniel's kwaliteiten spreken voor zich", zei hij. "Het is fantastisch voor de club en de competitie dat een speler van het kaliber van Daniel naar ons komt. Zijn motivatie en drive sluiten aan bij de waarden en ambities van het team en de club als geheel", besloot de coach.

ST-UUU-RRR-III-DGE!

Perth Glory is very proud to announce the signing of the one and only, @DanielSturridge.

Welcome to the Glory family, Daniel!@aleaguemen @InceptionVideo @MacronSports @bhp @nicheliving @Live_Lighter #OneGlory pic.twitter.com/W03S5kwrbg