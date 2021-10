Ex-verdediger van onder meer Waasland-Beveren en STVV pakt rood in Europa League-match tussen Napoli en Spartak Moskou

Maximiliano Caufriez heeft een bewogen eerste Europese wedstrijd achter de rug. De Belg werd in de 82e minuut van de wedstrijd tegen Napoli van het veld gestuurd met een rode kaart. Het weerhield de Russische club er echter niet van om voor een verrassing te zorgen. Spartak Moskou won namelijk met 2-3 op het veld van Napoli.

