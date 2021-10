🎥 AA Gent blikt met aftermovie terug op Europese overwinning tegen Famagusta

AA Gent is samen met Club Brugge de enige ploeg die nog niet verloor in de groepsfase van een van de Europese competities.

Toegegeven, Club doet het in de Champions League en AA Gent in de Conference League, maar de coëfficiënt is de Buffalo's ook heel dankbaar.

Na de 0-1 overwinning op het veld van Flora Tallinn ontving AA GEnt het Cypriotische Anorthosis Famagusta in de eigen Ghelamco Arena. Gent won met 2-0.

"We zijn aan de Conference League begonnen met de bedoeling om ons te kwalificeren en dan moet je je thuiswedstrijden kunnen winnen", klinlkt het bij Hein Vanhaezebrouck.

Na de wedstrijd enkel tevreden mensen in Gent, of zoals Milicevic het zou zeggen: "6 punten, twee wedstrijden, goede start!"