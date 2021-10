FC Barcelona wil Spaanse middenvelder wegplukken bij PSG

Ander Herrera speelt nu al enkele seizoenen voor PSG, maar daar zou binnenkort wel eens verandering in kunnen komen. Zo zou FC Barcelona de middenvelder opnieuw naar Spanje willen halen.

Met 4 doelpunten en 2 assists in alle competities is Ander Herrera uitstekend gestart aan het nieuwe seizoen. Zijn prestaties zijn niet onopgemerkt gebleven in Spanje, waar hij eerder al speelde voor Athletic Bilbao.

De Catalaanse media El Nacional heeft gemeld dat FC Barcelona geïnteresseerd is in de middenvelder. Het is echter niet zeker of Herrera wel naar Barcelona wil, want hij zou gelukkig zijn in Parijs. Zijn contract loopt nog tot juni 2024.