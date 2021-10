Ook Ancelotti doet mee aan 'operatie: verleiding Kylian Mbappé'

Carlo Ancelotti is nog wat dieper ingegaan op de avances van Karim Benzema om Kylian Mbappé naar Madrid te halen.

Het is geen geheim dat Real Madrid zéér geïnteresseerd is om Kylian Mbappé over te nemen. Het is ook geen geheim dat de Franse superster enkel en alleen richting Real Madrid zou trekken als hij PSG verlaat. Even leek dat ook het geval te zijn deze zomer maar PSG weigerde Mbappé te laten gaan waardoor hij waarschijnlijk transfervrij zal vertrekken volgende zomer.

Benzema gaf in L'Equipe al aan dat Mbappé zeker naar Real zal komen, al wist hij nog niet wanneer. Ook Real-trainer Carlo Ancelotti wil Mbappé er heel graag bij. Op de persconferentie voor de volgende competitiewedstrijd op bezoek bij Espanyol konden de journalisten het niet laten om ook even bij de Italiaan te luisteren wat hij van de situatie vindt.

"Mbappé zou er alleen maar beter vanaf komen als hij naar hier komt want Real Madrid is de grootste club ter wereld", zei Ancelotti met een veelbetekenende glimlach. Niet veel, maar de Spaanse pers maakt weer overuren om een mogelijk huwelijk tussen Mbappé en Real Madrid te voltrekken.