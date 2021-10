Italië mist aanvaller voor de Nations League-finale

Italië zal het op de Nations League moeten stellen zonder één van hun smaakmakers Ciro Immobile moet namelijk geblesseerd afhaken.

Immobile raakte donderdag geblesseerd tijdens de Europa League-wedstrijd tegen Lokomotiv Moskou. Immobile zal worden vervangen door Juventus-spits Moise Kean, zo heeft de Italiaanse voetbalbond (FIGC) later zaterdagavond laten weten. “Hij werd onmiddellijk onderworpen aan de nodige onderzoeken en behandelingen. In de komende dagen zal een medische follow-up worden uitgevoerd om te bepalen wanneer hij terugkeert”, deelde zijn club Lazio mee.

Op zijn eigen sociale media reageerde Immobile ook op zijn blessure en dat hij er niet bij kan zijn voor Lazio en de nationale ploeg van Italië. “Het spijt me dat ik er niet bij kan zijn in de wedstrijd tegen Bologna en het spijt me dat ik niet kan ingaan op de selectie van bondscoach Mancini voor de Final Four van de Nations League. Ik zal mijn best doen om zo snel mogelijk terug te keren."