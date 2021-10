Beerschot-coach niet van plan spelleiding te bekritiseren: "Scheidsrechters beoordelen niet de taak van een trainer"

Welk type coach heeft Beerschot beet? We zullen dat nu wel gaan ontdekken. Kritiek op de spelleiding geven is alvast niet van zijn gewoonte, verzekert Javier Torrente, de opvolger van Peter Maes. Het onderwerp kwam ter sprake nadat Beerschot-spelers zich benadeeld voelden in het duel bij OHL.

Middenvelder Malinov van OHL werd in de extra tijd wel uitgesloten, maar bij Beerschot vonden ze dat die veel eerder in de wedstrijd een tweede geel had moeten krijgen. Eric Lambrechts hield die kaart toen op zak. "Hij had daar een tweede geel kunnen trekken, maar deed het niet. Ik heb niet de gewoonte om scheidsrechtes te bekritiseren."

Niet binnen zijn domein

Ieder zijn eigen werk, zo redeneert Torrente. "Zij zullen ook wel hun analyse maken en beoordeeld worden. Het is niet aan mij om te oordelen over scheidsrechterlijke beslissingen. Dat is iets dat niet binnen mijn domein valt. Ik ben vooral bezig met de intensiteit en samenstelling van mijn ploeg."

Daar heeft Torrente al werk genoeg mee. De Argentijn wil geen energie verspillen aan beslissingen waar hij geen controle over heeft. "Een trainer kan wel zijn eigen idee hebben over bepaalde fases, maar het beoordelen van scheidsrechters is niet de taak van een trainer."