Onuachu blikt terug op het wachten op zijn transfer: "Genk zal meewerken als er een bod komt"

Paul Onuachu scoort zijn doelpunten nog steeds in het shirt van KRC Genk. Nochtans was alles en iedereen ervan overtuigd dat de Nigeriaan in het tussenseizoen zijn transfer zou versieren. Al lijkt dit extra seizoen echt wel het laatste te zijn.

“Ik ga er zelf ook niet om liegen”, aldus Paul Onuachu in Het Laatste Nieuws. “Ik had verwacht om na de vakantie nog enkele weken bij KRC Genk te trainen en nadien naar een nieuwe club te vertrekken. Het was wachten, wachten en wachten. Uiteindelijk kwam er niets.”

Onuachu had het er even moeilijk mee, maar kon de knop al snel omdraaien. “Ik kan niets meer doen om een transfer te versieren. De voetbalwereld is niet altijd even fair. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat ik een mooie transfer had kunnen maken.”

“Bovendien hebben veel clubs het momenteel niet gemakkelijk op financieel vlak door de coronapandemie”, probeert de aanvaller een verklaring te zoeken. “Of er ondertussen nieuwe afspraken gemaakt zijn? Genk zal meewerken als er een bod komt waarin alle partijen zich kunnen vinden.”